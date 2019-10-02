Demet Özdemir Evim dizisiyle ekranlara dönüyor! Partneri ise İbrahim Çelikkol oldu
Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Demet Özdemir, Evim dizisiyle ekranlara dönüyor, partneri İbrahim Çelikkol oldu.
Erkenci Kuş dizisinin başrolü Demet Özdemir'in yeni projesi belli oldu. Fenomen dizi Erkenci Kuş'ta Can Yaman ile yakaladığı uyum ile izleyenlerin favori çifti haline gelen Özdemir'in yeni dizisindeki partneri ile yakalayacağı uyum da merak konusu oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Evim dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Demet Özdemir, ilk olarak 'Sana Bir Sır Vereceğim' adlı dizide karşımıza çıkmış, ardından ise Çilek Kokusu, No:309 ve Erkenci Kuş dizisiyle yıldızını parlatarak Can Yaman'la beraber adından söz ettirmişti.
Demet Özdemir, yakın zamanda TV8'de yayınlanacak olan Evim dizisinde ise partneri İbrahim Çelikkol ile beraber rol alacak.
Can Yaman ile ERkenci Kuş dizisinde çok yakıştırılan Demet Özdemir'in yeni partneri İbrahim Çelikkol ile yakalayacağı uyum şimdiden merak konusu oldu.