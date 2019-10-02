Demet Özdemir Evim dizisiyle ekranlara dönüyor! Partneri ise İbrahim Çelikkol oldu

Erkenci Kuş dizisinin başrolü Demet Özdemir'in yeni projesi belli oldu. Fenomen dizi Erkenci Kuş'ta Can Yaman ile yakaladığı uyum ile izleyenlerin favori çifti haline gelen Özdemir'in yeni dizisindeki partneri ile yakalayacağı uyum da merak konusu oldu.