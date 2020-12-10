Demet Özdemir Doğduğun Ev Kaderindir bitince yeni projeye geçiyor açıkladı

Sevenlerine güzel bir müjde de veren Demet Özdemir, "Bunu burada ilk kez size açıklıyorum. Yaz aylarında bir aksilik olmadığı takdirde, nasip olursa güzel bir sinema filmi çekeceğiz. Şimdilik bunu paylaşayım sizlerle" açıklamasında bulundu.