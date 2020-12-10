Demet Özdemir Doğduğun Ev Kaderindir bitince yeni projeye geçiyor açıkladı
TV8 ekranlarındaki Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrolü Demet Özdemir, yeni proje müjdesini sevenlerine duyurdu.
Demet Özdemir, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Oyunculuğun yanı sıra dans konusunda da başarısını ve yeteneğini kanıtlayan güzel oyuncu, bu konuda aldığı yorumlar karşısında çok mutlu olduğunu söyledi.
Güzel oyuncu, "Dans etmeyi çok seviyorum. Aslında ilk başta dans videomu paylaşınca biraz tedirgin olmuştum. Ama sonrasında o kadar güzel yorumlar, o kadar güzel geri dönüşler aldım ki gerçekten çok mutlu oldum" açıklamasında bulundu.
Sevenlerine güzel bir müjde de veren Demet Özdemir, "Bunu burada ilk kez size açıklıyorum. Yaz aylarında bir aksilik olmadığı takdirde, nasip olursa güzel bir sinema filmi çekeceğiz. Şimdilik bunu paylaşayım sizlerle" açıklamasında bulundu.
Demet Özdemir: 26 Şubat 1992’de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli de doğdu. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul’a taşındı.