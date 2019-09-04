Demet Özdemir Can Yaman'ın adını ağzına almadı ama hakkında bakın neler söyledi

"Tatilden yeni döndüm. Yaz benim için güzel geçti, hak ettiğimi düşünüyorum. Yaklaşık 6 yıldır tatil yapmıyordum projelerim vardı. Aile ve arkadaşlarımla tatilimi geçirdim çok güzel geçti. Erkenci Kuş bitti bir süre daha dinlenmek istiyorum, yeni proje kısmet."