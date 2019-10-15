Demet Özdemir Can Yaman devri kapandı dedi İbrahim Çelikkol yorumlarına cevap verdi
Demet Özdemir, Erkenci Kuş dizisiyle Can Yaman devrini de kapattı, yorumlara cevabı olay oldu.
Fenomen dizi Erkenci Kuş'un yayınlandığı sırada Demet Özdemir'i Can Yaman ile çok yakıştıran hayranları, Özdemir'in yeni dizisindeki partneri İbrahim Çelikkol'a sıcak bakmayınca olanlar oldu.
Geçtiğimiz günlerde yeni dizi partneri İbrahim Çelikkol ile fotoğraflarını paylaşan Demet Özdemir, hayranları tarafından topa tutuldu. Evim dizisinde Çelikkol ile beraber rol alacak Özdemir'den hayranlarına cevap gecikmedi.
Demet Özdemir'in İbrahim Çelikkol ile paylaştığı fotoğraflarının altına ''Can ile müthiş elektriğiniz vardı, İbrahim ile olmamış'' gibi yorumlar yapılınca Özdemir, Can Yaman için ''Güzel bir devirdi, kapandı'' diyerek cevap verdi.
Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrolü oynadığı Evim dizisinin konusu: hayatın baştan kötü davrandığı bu iki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak ve zorlu bir aşkın efsanesini yazacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.