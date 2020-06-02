Demet Özdemir Can Yaman aşkı bomba gibi düştü! Evinden çıkarken görüldü
Son günlerde haklarında barıştıklarına dair haberler çıkan Can Yaman ve Demet Özdemir çifti için gündeme gelen söylenti gündeme bomba gibi düştü.
Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'ta tanışan ve burada aşka yelken açan oyuncu Can Yaman ve Demet Özdemir, dizi bittikten sonra aşklarını sonlandırmışlardı. Yaman'ın verdiği bir röportajda, 'Demet'in libidosu yüksekti, snop bir kız olsa bu uyumu yakalayamazdık' sözleri ile günlerce konuşulmuştu.
Ünlü oyuncunun verdiği bu röportaj sonrası araları açıldı. Can Yaman geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir'in son paylaşımını beğenmiş, bu hamle 'barışma hamlesi' olarak yorumlanmıştı.
Birkaç gün önce de objektiflere yansıyan Yaman, Özdemir'le barışmak istediği iddiasına "Öyle bir şey yok. Demet çok sevdiğim bir arkadaşım. Uzun süredir görüşmüyorum ama her zaman çok önemli değerdir benim için. Bir küslüğümüz, dargınlığımız yok. Konuşmuyoruz ama severim kendisini" demişti.
"Demet Can'ın evinden çıkarken görüldü": Son günlerde adı Kerem Bürsin'le anılan Demet Özdemir'le ilgili son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Söylemezsem Olmaz'da konuşulanlara göre; Demet Özdemir eski aşkı Can Yaman ile barıştı. Özdemir'in önceki gün de Yaman'ın evinden çıkarken görüntülendiği öne sürüldü. Çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.