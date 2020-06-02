Demet Özdemir Can Yaman aşkı bomba gibi düştü! Evinden çıkarken görüldü

Birkaç gün önce de objektiflere yansıyan Yaman, Özdemir'le barışmak istediği iddiasına "Öyle bir şey yok. Demet çok sevdiğim bir arkadaşım. Uzun süredir görüşmüyorum ama her zaman çok önemli değerdir benim için. Bir küslüğümüz, dargınlığımız yok. Konuşmuyoruz ama severim kendisini" demişti.