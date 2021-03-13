Demet Özdemir bornozlu paylaşıyla olay Doğduğun Ev Kaderindir oyuncusu
TV8 kanalındaki Doğduğun Ev Kaderindir oyuncusu Demet Özdemir, bornozlu paylaşımdan sonra dozu artırdı. Instagram'dan paylaştığını görenlerin ağzı açık kaldı.
Son zamanlarda Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Demet Özdemir aynı zamanda TV8'de yayımlanan, İbrahim Çelikkol ile beraber rol aldıkları Doğduğu Ev Kaderindir'le de konuşturuyor.
Aşklarını bir süre gizli yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç artık saklama gereği duymuyor. Durum böyle olunca güzel oyuncu artık Instagram paylaşımlarında sevgilisine de yer verebiliyor.
Ayrıca 29 yaşındaki oyuncu aktif olarak kullandığı Instagram hesabından bornozlu fotoğrafını yayınladı. Güzel oyuncunun bornozlu pozuna beğeni yağdı.
12.4 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor.