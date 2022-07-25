Demet Özdemir bluzuna servet ödedi! Fiyatını duyanın ağzı açık kaldı...

Demet Özdemir son olarak özel bir platformda yer alan " Aşk Taktikleri" filminde rol almış, başarılı performansıyla adından söz ettirmişti. Uzun süredir birlikte olduğu Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz aylarda nişanlanan Özdemir şu sıralar düğün hazırlığı yapıyor. Aynı zamanda sosyal medyadan da sık sık paylaşım yapan güzel oyuncu verdiği son pozla olay oldu. Gümüş renkteki bluzuyla ayna karşısına geçen Demet Özdemir'in kıyafetinin fiyatı hayrete düşürdü. Bakın ne kadar?