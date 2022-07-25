Demet Özdemir bluzuna servet ödedi! Fiyatını duyanın ağzı açık kaldı...
Son olarak Netflix'te yayınlanan Aşk Taktikleri filmiyle kamera karşısına geçen Demet Özdemir, geçtiğimiz aylarda şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile nişanlanmıştı. Şimdilerde düğün hazırlığında olan güzel oyuncu son yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Ayna karşısında poz veren Özdemir'in gümüş renkteki bluzunun fiyatı dudak uçuklattı...
Demet Özdemir son olarak özel bir platformda yer alan " Aşk Taktikleri" filminde rol almış, başarılı performansıyla adından söz ettirmişti. Uzun süredir birlikte olduğu Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz aylarda nişanlanan Özdemir şu sıralar düğün hazırlığı yapıyor. Aynı zamanda sosyal medyadan da sık sık paylaşım yapan güzel oyuncu verdiği son pozla olay oldu. Gümüş renkteki bluzuyla ayna karşısına geçen Demet Özdemir'in kıyafetinin fiyatı hayrete düşürdü. Bakın ne kadar?
Demet Özdemir son günlerde lüks harcamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak sevgilisi Oğuzhan Koç'a düğün hediyesi olarak düğün hediyesi olarak Audemars Piguet’in 1 milyon liralık saat seçmişti.
Kesenin ağzını açan Özdemir kendisine aldığı bluzla gündeme damga gibi vurdu.
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Geçtiğimiz haftalarda Oğuzhan Koç ile nişanlanan ve düğün hazırlıkları yapan oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.