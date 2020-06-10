Demet Özdemir bikinili paylaştı sezonu açtı TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yıldızı

Demet Özdemir bikinili paylaştı sezonu açtı TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yıldızı
TV8 Doğduğun Ev Kaderindir'de İbrahim Çelikkol ile beraber rol alan Demet Özdemir, yaz sezonunu açtı ve bikinili haliyle fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
TV8 ekranlarında yayımlanan "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinde İbrahim Çelikkol'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu Demet Özdemir, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle setlere ara verilmesinin ardından evinde karantinaya girmişti.
1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında seyahat yasağının kalkmasının ardından Demet Özdemir, soluğu tatilde aldı. Özdemir, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Demet Özdemir, tekne turunda çekilen bikinili bir fotoğrafını "Kavuştuk" notuyla Instagram'dan paylaştı. Özdemir'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
Peki, Demet Özdemir kimdir?
Demet Özdemir, 26 Şubat 1992’de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli de doğdu. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul’a taşındı.