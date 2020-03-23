Demet Özdemir 'Bencilsiniz' deyip isyan etti Evde kal çağrısı yaptı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını 14 binden fazla kişinin canına mal oldu. Türkiye'de de Koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi evlerine kapanırken büyük risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü kişilere de sokağa çıkma yasağı geldi.