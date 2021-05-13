Demet Özdemir bakın nasıl veda etti herkesi duygulandırdı Doğduğun Ev Kaderindir bitti
TV8 ekranlarındaki Doğduğun Ev Kaderindir dizisi dün akşam final yaptı. Dizinin başrolü Demet Özdemir'in yazdıkları herkesi duygulandırdı.
Doğduğun Ev Kaderindir, dün akşam final bölümüyle ekran macerasını noktaladı. İlk bölümden bu yana dizide rol alan Demet Özdemir de Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından dizinin final bölümünde çekilen fotoğrafları peş peşe paylaşan güzel oyuncu, şunları yazdı:
"Aşırı aşırı sevgi, dostluk, anlayış içerir. Hepinize binlerce kez teşekkür ederim bana ışık olan, bu projeye her bir damlasını bırakan, zorlu şartlarda her seferinde en İyisini yapan canım oyun arkadaşlarım. Canım ustalarım, gece gündüz bilmeyen rahat edelim diye en iyi iş çıksın diye kardeş olduğumuz kamera arkası ekibimiz.''
''Yıllardır çalıştığımız el ele yolculuklara göğüs gerdiğimiz Çağrı Bayrak, benim için müthiş bir yolculuktu. "Eylem Canpolat, ne hayat yazdın be Eylem, sesimi titrettin gözlerimi doldurdun her defasında tekrar karşılaşmayı dört gözle bekliyorum kalbine sağlık.''
''Textpistols (Selcan Özgür) yolun yarasında ailemize katıldığın için bu sorumluluğu aldığın ve bizi o muhteşem finale götürdüğün için çok teşekkür ederim.''