Demet Özdemir aradığı aşkı sonunda buldu! Sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı
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Şimdilerde başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Eşref Rüya dizisi ile adından söz ettiren Demet Özdemir özel hayatıyla gündeme geldi. Demet Özdemir'in sır gibi sakladığı aşkı ortaya çıktı. Güzel oyuncunun yeni sevgilisi bakın kimmiş...
Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından söz ettiren Demet Özdemir şimdilerde Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle gündemde.
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Yeni dizisi çok beğenilen ve her sahnesi olay olan ünlü isim özel hayatıyla da konuşulmaya başlandı.
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Demet Özdemir ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sonlandırmışlardı.
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Ani boşanmalarıyla uzun süre konuşulan çiftten Özdemir aradığı aşkı sonunda buldu.
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