Demet Özdemir 3 milyon TL'ye 'evet' dedi! Bomba anlaşma!
Güzel oyuncu Demet Özdemir 2020’den beri marka yüzü olduğu firma ile sözleşmesini 3 milyon liraya 2 yıl daha uzadı!
Güzelliği, sempatik tavırları ve oyunculuğuyla sadece Türkiye’de değil, dünyada da oynadığı diziler izlenen Demet Özdemir, 2020’den beri bir şampuan markasının yüzü... Şampuan markasının ait olduğu firma Demet Özdemir’in sözleşmesini 3 milyon liraya 2 yıl daha uzattı! Altın Kelebek Ödülleri’ne de ev sahipliği yapan Özdemir’in yeni reklam filmi, 15 gün sonra yayında olacak.
2020’de markanın yeni serisinin reklam yüzü olmuş ve kısa sürede satışları patlatmıştı.
Cemiyetin ünlü ismi Aylin Saruhan, kızı Ela’yı önceki gün arkadaşları Özge Ulusoy ve Tolga Sezgin’le tanıştırdı.
Özdemir’in performansından çok mutlu olan Pantene, yeni kampanyasını da güzel oyuncuya emanet etti. 2 yıl daha uzayan sözleşme kapsamında marka, Demet Özdemir’le yakında ihtişamlı yeni bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor.