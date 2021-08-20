Demet Özdemir 3 milyon TL'ye 'evet' dedi! Bomba anlaşma!

Güzelliği, sempatik tavırları ve oyunculuğuyla sadece Türkiye’de değil, dünyada da oynadığı diziler izlenen Demet Özdemir, 2020’den beri bir şampuan markasının yüzü... Şampuan markasının ait olduğu firma Demet Özdemir’in sözleşmesini 3 milyon liraya 2 yıl daha uzattı! Altın Kelebek Ödülleri’ne de ev sahipliği yapan Özdemir’in yeni reklam filmi, 15 gün sonra yayında olacak.