Demet Evgar'ın yeni tarzı olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü!
Avlu dizisinin başarılı oyuncusu Demet Evgar, yeni tarzıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Evgar'ın yeni tarzını beğenen olduğu kadar beğenmeyen de var.
Avlu dizisindeki oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Demet Evgar, dizinin sezon arasına girmesinin ardından tarzını değiştirdi. Evgar'ın tarzını değiştirmesi ise sosyal medyada olay oldu. Saçlarını kısaltarak kahkül ekleyen Evgar'ın yeni tarzını bazı takipçileri beğenirken bazıları eski halinin daha güzel olduğunu söyledi.
Demet Evgar'ın sosyal medyada olay olan yeni hali için bazı takipçileri ''Her halinle güzel ve kusursuzsun'' yorumları yaparken bazıları saçlarını kısaltarak yeni bir tarz yapan Evgar'a ''Neden saçını kestirdin?'' diyerek isyan etti.
Geçtiğimiz hafta Star Tv'ye veda ederek sezon finali yapan başarılı dizi Avlu'nun yeni sezonda nerede yayınlanacağını da Demet Evgar duyurmuştu.
Demet Evgar yeni sezonda Avlu'nun nerede yayınlanacağını, “Avlu yeni sezonda Netflix’te olacak: Dizimiz Netflix Original’a satıldı. Netflix tarihinde bir ilk… Baştan itibaren yapımında bulunmadığı bir işi Netflix Original olarak almıyor, Netflix olarak alıyor. Çok gurur duyuyorum!” şeklinde duyurmuştu.