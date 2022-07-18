Demet Evgar'ın karnı burnunda su altı pozuna Hazal Kaya'dan duygu dolu yorum!
Ekranlara veda eden "Alev Alev" adlı dizide rol alan, sinemadaki başarılı performansı ile de adından söz ettiren usta oyuncu Demet Evgar 6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş ile Emirgan'daki evlerinin bahçesinde evlenmişti. Şimdilerde hamile olan kızına Mavi ismini verecek olan çift şu sıralar tatil yapıyor. Fotoğraflarını sosyal medyadan sık sık paylaşan Evgar son olarak karnı burnunda su altı pozunu paylaştı, o fotoğrafa oyuncu Hazal Kaya'dan hemen yorum geldi...
Son olarak final yapan "Alev Alev" adlı dizide rol alan usta oyuncu Demet Evgar 6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş ile Emirgan'daki evlerinin bahçesinde bir ömür mutluluğa evet demişti. Şimdilerde hamile olan kızına Mavi ismini verecek olan çift şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor. Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Evgar karnı burnunda su altı pozunu paylaştı, o fotoğrafa oyuncu Hazal Kaya'dan yorum geldi "Ay ağlayacağım..."
Ünlü oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde 6 yıldır aşk yaşadığı Levent Babataş ile Emirgan'daki evlerinin bahçesinde dünya evine girmişti. İlk çocuğunu kucaklarına almaya hazırlanan ünlü oyuncu Demet Evgar, yeni karesini yayınladı. Karnı burnunda Evgar, su altındaki pozuyla sosyal medyayı salladı. İşte Demet Evgar'ın karnı burnunda yeni pozu...
Güzel oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde hayatını işletmeci sevgilisi Levent Babataş ile birleştirmişti. Çift, şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor.
Tatlı bir heyecan içerisinde olan 42 yaşındaki Demet Evgar, sosyal medyadan karnı burnunda fotoğraflarını paylaşıyor.