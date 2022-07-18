Demet Evgar'ın karnı burnunda su altı pozuna Hazal Kaya'dan duygu dolu yorum!

Son olarak final yapan "Alev Alev" adlı dizide rol alan usta oyuncu Demet Evgar 6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş ile Emirgan'daki evlerinin bahçesinde bir ömür mutluluğa evet demişti. Şimdilerde hamile olan kızına Mavi ismini verecek olan çift şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor. Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Evgar karnı burnunda su altı pozunu paylaştı, o fotoğrafa oyuncu Hazal Kaya'dan yorum geldi "Ay ağlayacağım..."