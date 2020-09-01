Demet Evgar'ın acı günü babaanesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

Evgar için Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Demet Evgar, annesi Bingül Evgar, babası Levent Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar ile birlikte taziyeleri kabul ederken, babaannesinin tabutu başından bir an olsun ayrılmadı.