Demet Evgar'ın acı günü babaanesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Demet Evgar'ın yaşamını yitiren babaannesi Sabahat Evgar, memleketi Manisa'da kılınan cenazenin ardından toprağa verildi.
Oyuncu Demet Evgar'ın bir süredir hastanede tedavi gören babaannesi Sabahat Evgar, hayatını kaybetti. Dün son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenazesine katılan Evgar, 'sevgilim' dediği babaannesinin tabutu başından bir an olsun ayrılmazken, cenaze namazında da ön safta yer tuttu.
Demet Evgar'ın babaannesi Sabahat Evgar 88 yaşında son yolculuğuna uğurlandı. Kaldığı yazlıkta ayağı kayarak yere düşen Sabahat Evgar, kaldırıldığı hastanede beyin kanamasından dolayı hayatını kaybetti.
Evgar için Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Demet Evgar, annesi Bingül Evgar, babası Levent Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar ile birlikte taziyeleri kabul ederken, babaannesinin tabutu başından bir an olsun ayrılmadı.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında Demet Evgar annesiyle birlikte ön safta yer tuttu.