Demet Evgar'dan itiraflar: ''Kızımı köy okuluna yazdıracağım. Şimdiki çocuklar merhaba demeyi bile bilmiyor!''
Ağustos ayında kızı Mavi'yi kucağına alan Demet Evgar, Sarıyer'de Cadılar Bayramı partisinden çıkarken kameralara görüntülendi. Kızını kucağına aldıktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Evgar, her gününün şükürle geçtiğini belirtti.
Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de Cadılar Bayramı konseptli bir partiden çıkarken görünlendi. Evgar, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Evgar, geçtiğimiz Ağustos ayında kızı Mavi'yi kucağına almıştı.
Demet Evgar, partide bile kızının yanına gidip geldiğini belirtti. Demet Evgar, "Kostümüm 'Dracula'nın ağzını sulandıran bir kostüm oldu. Eşim 'Dracula' kostümü ile kutluyor. Minik cadımız evde uyuyor''
Demet Evgar kızıyla geçen günleri anlattı. Her gününü kızıyla geçirdiğini, şükrettiği açıkladı. ''Bambaşka bir kişi oldum, tuhaf bir sakinlik geldi. Eşim ve ailem çok yardımcı oluyor bana bu süreçte ve her günüm şükürle geçiyor. Oyuncu olduğum için uykusuzluğa alışığım ama Mavi'den kaynaklı uykusuzluğum çok daha zevkli.''
''Mavi çok huzurlu bir çocuk. Hiçbir zorluk çekmiyorum. Her gün yeni bir deneyimle karşılaşıyorum. Mavi bana benziyor, gözleri de bana benziyor. Babayı da biraz andırıyor diyelim haydi" diyerek gülümsedi.