Demet Evgar'dan itiraflar: ''Kızımı köy okuluna yazdıracağım. Şimdiki çocuklar merhaba demeyi bile bilmiyor!''

Demet Evgar kızıyla geçen günleri anlattı. Her gününü kızıyla geçirdiğini, şükrettiği açıkladı. ''Bambaşka bir kişi oldum, tuhaf bir sakinlik geldi. Eşim ve ailem çok yardımcı oluyor bana bu süreçte ve her günüm şükürle geçiyor. Oyuncu olduğum için uykusuzluğa alışığım ama Mavi'den kaynaklı uykusuzluğum çok daha zevkli.''