Demet Evgar'dan Gülşah Durbay'a acı veda

Gülşah Durbay'ın vefatının ardından siyaset ve sanat dünyasından birçok isim taziye mesajları paylaştı.

"SEN ATAMIZIN KIZISIN"

Manisalı oyuncu Demet Evgar da sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla acısını dile getirdi. Evgar, Gülşah Durbay ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından şu notla yayınladı:

"Gülşahçığım güzel kardeşim, gururumuz başkanım. Gittiğin yer buradan daha iyi baksın sana. Hak ettiğin gibi. Çok üzgünüm. İçim üzgün, dışım üzgün. Nur içinde ol başkan. Sen Manisamızın gururu Atamızın kızısın. Bu ülke seni ve hizmetlerini unutmayacak."