Demet Evgar: Yeni yılın bereketine kucak açıyorum! Hoşgeldin 2020
Paylaşımlarıyla çok konuşulan oyuncu Demet Evgar yeni yılı nasıl karşıladığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla anlattı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu Demet Evgar, 2020 senesini nasıl karşıladığını kendi resmi hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.
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Adından yaptığı paylaşımlarla söz ettirmeye devam eden oyuncu Demet Evgar, takipçilerine yaptığı paylaşımında şu notları düştü:
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"2019'a şükrederek başladım. 2020'ye, etrafımı saran sevgi dolu, güven dolu tüm varlıklara, dostlara, aşklara, muhabbete, işime, gücüme binlerce kere şükürler olsun.
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Hoş geldin 2020. Tüm bereketine açıyorum kendimi." ifadelerini kullanan ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı
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