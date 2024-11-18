Demet Evgar tükenmişlik sendromuna yakalandı iddiası! Bahar dizisi setinde zor günler

Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy ile ‘Bahar’ dizisinde başrolü paylaşan Demet Evgar, oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni sezonda da zirvede yer alan ve izleyiciden alkış alan yapımda rol alan Evgar, son olarak farklı bir haberle gündeme geldi.