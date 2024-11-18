Demet Evgar tükenmişlik sendromuna yakalandı iddiası! Bahar dizisi setinde zor günler
Show TV'de yayınlanan Bahar dizisinde rol alan Demet Evgar'ın tükenmişlik sendromuna yakalandığı öne sürüldü. Ünlü oyuncu Demet Evgar'la ilgili bu iddia akıllara Müjde Uzman'ı getirdi.
Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy ile ‘Bahar’ dizisinde başrolü paylaşan Demet Evgar, oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni sezonda da zirvede yer alan ve izleyiciden alkış alan yapımda rol alan Evgar, son olarak farklı bir haberle gündeme geldi.
Takvim’de yer alan habere göre, Demet Evgar tükenmişlik sendromunun pençesine düştü. Ünlü oyuncunun Bahar’ın setinde sık sık ağlama krizine girdiği öne sürüldü.
Evgar'ın ayrıca “Çok yoruldum. İşler çok yoğun. Çocuğuma vakit ayıramıyorum” dediği ve psikolojik sıkıntılar yaşadığı iddia edildi. Oyuncunun yakın çevresi de söylentileri doğruladı.
Daha önce Kızılcık Şerbeti oyuncusu Müjde Uzman'ın da tükenmişlik sendromu yaşadığı yönünde haberler çıkmıştı. Hatta oyuncunun bu nedenle Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı iddia edilmişti.