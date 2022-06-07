Demet Evgar kızı Mavi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu!

Demet ile hiç kopmadık..

Ünlü oyuncu, sunucu Şebnem Dönmez; Demet Evgar ile 2004 yılındaki 'Aslı ile Kerem' dizisinde tanıştıklarını, hiç yüz göz olmadıklarını ama iletişimlerinin de hiç kopmadığını belirterek, "En kötü anlarımızda birbirimizin yanında olduk" dedi.