Demet Evgar kızı Mavi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu!
Geçtiğimiz mart ayında, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikâh masasına oturan yedi aylık hamile oyuncu Demet Evgar, yaşadığı süreci, kızı Mavi ile ilgili düşüncelerini kendi gibi oyuncu arkadaşı Şebnem Dönmez’in ‘Satori’ programında anlattı!
Geçtiğimiz mart ayında, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile dünya evine giren yedi aylık hamile oyuncu Demet Evgar, yaşadığı süreci, kızı Mavi ile ilgili düşüncelerini, hayallerini kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Şebnem Dönmez’in ‘Satori’ programına anlattı. İşte ünlü oyuncunun çarpıcı açıklamaları!
Kızına Mavi adını verecek..
Ünlü oyuncu Demet Evgar, Geçtiğimiz mart ayında, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikâh masasına oturmuştu. Yedi aylık hamile olan oyuncu kızına Mavi adını verecek.
40 gün boyunca meditasyon yaptım..
Bebeğimi bedenimde misafir etmeden önce sıkışmış bir dönemdeydim. Kundalini kriya’sına başladım. 40 gün boyunca sabah 05.30’da kalkıp, meditasyon yaptım. Zaten o süreçte de hamile kaldım.
Demet ile hiç kopmadık..
Ünlü oyuncu, sunucu Şebnem Dönmez; Demet Evgar ile 2004 yılındaki 'Aslı ile Kerem' dizisinde tanıştıklarını, hiç yüz göz olmadıklarını ama iletişimlerinin de hiç kopmadığını belirterek, "En kötü anlarımızda birbirimizin yanında olduk" dedi.