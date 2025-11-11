Demet Evgar işletmeci eşi Levent Babataş ile tanışma anını anlattı

'Bir Kadın Bir Erkek' ile tanıdığımız, hem tiyatro sahnesinde hem de ekranlarda oyunculuk yeteneklerini yıllardır kanıtlayan Demet Evgar güçlü duruşu ve sesini çıkarttığı olaylarla adından sıkça söz ettiriyor. Elini attığı her rolün altından kalkan ünlü ismin özel hayatı da, sosyal medyada yaptığı paylaşımları da ilgiyle takip ediliyor.