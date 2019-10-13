Demet Evgar ilk resmi açıklamayı yaptı Avlu dizisinin akıbeti belli oldu

Peki kadroda kimler olacak?

Başrollerinde Demet Evgar, Nursel Köse ve Ceren Moray'ın bulunduğu dizinin yeni bölümlerinde eksikler olacağa benziyor. Öyle ki Nursel Köse, Star TV'de başka bir diziyle anlaştı bile. Ancak Avlu'nun çekimleri başlamadan diziye yeni isimlerin katılacağı da konuşuluyor.