Demet Evgar Disney Plus'ın marka ve yetenek yüzü oldu!
Kızı Mavi'yi dünyaya getirmek için gün sayan başarılı oyuncu Demet Evgar, 14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak özel platformun marka ve yetenek yüzü oldu! Dev bir lansman gerçekleştirecek olan platform'da Türkiye'nin starı Tarkan sahne alacak!
Kızı Mavi'yi dünyaya getirmek için gün sayan, yer aldığı projelerle adından söz ettiren başarılı oyuncu Demet Evgar, 14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak özel platformun marka ve yetenek yüzü oldu!
Lansman'da Tarkan sahne alacak..
Amerika Birleşik Devletleri merkezli dijital yayın platformu, haftaya Tarkan’ın sahne alacağı dev bir lansmanla ülkemizde yayın hayatına başlıyor.
Demet Evgar marka ve yetenek yüzü oldu..
Bu arada plaftform Türkiye’nin en iyi oyuncularından Demet Evgar’la da marka ve yetenek yüzü olarak anlaşma yaptı.
Doğumdan sonra dizi çekecek..
Kızı Mavi’yi dünyaya getirmek için gün sayan ünlü oyuncu doğumdan sonra kendisini hazır hissettiğinde Disney Plus’a dizi çekecek..