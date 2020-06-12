Demet Evgar arı botoksu oldu! Merdivenlerden de yuvarlanınca...
Demet Evgar'ı iki defa arı soktuğu için dudağı fena şişti bir de merdivenlerden düştü, durumu şarkıyla böyle anlattı.
Demet Evgar'ın son hali, görenleri epey telaşlandırdı. Evgar'ın botoks mağduru olduğu düşünülürken açıklamayı kendisi yaptı. Evgar, aynı günde hem iki kez arı tarafından sokuldu hem de merdivenden düştü. Başına gelen talihsizlikleri takipçileriyle paylaşan Evgar, arı soktuğu için şişen dudaklarıyla ''Botoks değil dolgu yaptırdım'' diyerek dalga geçti.
Başarılı oyuncu, ailesiyle çektiği eplenceli videonun ardından şimdi de kendisini sokan arı için şarkı besteledi. Evgar, Teoman'ın Rüzgar Gülü şarkısını kendisini sokan arı için uyarladı.
Demet Evgar'ın şarkı sözlerinde ise şu cümleler yer aldı:
"Kır evinin verandasında küçük bir arıya rastladım. İnsanmışcasına öpüşmeye başladım. Ama bilmediğim bir şey vardı o insan değil bir arıydı. Poposundaki iğne artık dudağımdaydı."
Demet Evgar'ın kendisiyle dalga geçmeleri bunlarla da sınırlı kalmadı.