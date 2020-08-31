Demet Evgar acı haberi duyurdu! Duygusal not görenleri hüzünlendirdi

40 yaşındaki oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Sabahat… Anlamı: Güzellik. bilenler bilir neşe içinde, sonsuz bir sevgiyle yaşadı ve etrafındaki herkesle bu sevgiyi paylaştı. Koynunda masallarıyla büyüdüğümüz babaannemiz, annemiz, anneannemiz, yol arkadaşımız, dostumuz Sabahat Evgar’ı öğle namazında Manisa Hatuniye Camii' nden bu dünyadaki son yolculuğuna uğurlayacağız. Sevgilim, yolun açık olsun, kuşlar gibi gittin, aniden, tam da istediğin gibi... Atatürk kızı 30 Ağustos'ta...