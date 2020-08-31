Demet Evgar acı haberi duyurdu! Duygusal not görenleri hüzünlendirdi
Rol aldığı dizi ve filmler ile sıkça gündeme gelen Demet Evgar acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Aile Arasında, Avlu, Vatanım Sensin de canlandırdığı karakterler ile hafızalarda yer edinen 40 yaşındaki güzel oyuncu Demet Evgar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini üzdü. "Kuşlar gibi gittin aniden" notuyla paylaştığı fotoğraf binlerce beğeni aldı.
Demet Evgar, babaannesi ile çekildiği bir selfie'yi yayınlayarak vefat haberini duyurdu. Fotoğrafın altına yazdığı mesaj ile takipçilerini hüzünlendirdi.
40 yaşındaki oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Sabahat… Anlamı: Güzellik. bilenler bilir neşe içinde, sonsuz bir sevgiyle yaşadı ve etrafındaki herkesle bu sevgiyi paylaştı. Koynunda masallarıyla büyüdüğümüz babaannemiz, annemiz, anneannemiz, yol arkadaşımız, dostumuz Sabahat Evgar’ı öğle namazında Manisa Hatuniye Camii' nden bu dünyadaki son yolculuğuna uğurlayacağız. Sevgilim, yolun açık olsun, kuşlar gibi gittin, aniden, tam da istediğin gibi... Atatürk kızı 30 Ağustos'ta...
Dudağını görenler şoke olmuştu: Geçtiğimiz aylarda Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini iki kez arı soktuğunu ve merdivenlerden düştüğünü ifade etmişti.