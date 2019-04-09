Demet Akbağ'ın kazada ölen eşi Zafer Çika için Çok Güzel Hareketler
Çok Güzel Hareketler 2'deki oyunları elim trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Zafer Çika'ya armağan eden Yılmaz Erdoğan, kadim dostu için sarfettiği sözlerle büyük alkış topladı.
Kanal D ekranlarının sevilen programı 'Çok Güzel Hareketler 2', 7 Nisan pazar akşamı birbirinden eğlenceli skeçler ile izleyici karşısına çıktı. Kahkaha tufanının yaşandığı bölümdeki oyunlar, aynı zamanda geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Zafer Çika'ya ithaf edildi. Yılmaz Erdoğan'ın programın sonunda Zafer Çika ile ilgili yaptığı konuşma ise büyük alkış topladı.
Usta oyuncu Demet Akbağ'ın eşi 58 yaşındaki eşi Zafer Çika, 12 Mart'ta İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Çika için İzmir Alsancak Hocazade Camii’nde düzenlenen cenaze töreni, son yılların en kalabalık törenlerinden biri oldu.
Cenaze töreninde Demet Akbağ'ı bir an olsun yalnız bırakmayarak acısını paylaşan Yılmaz Erdoğan, Zafer Çika'ya olan vefasını bir kez daha gösterdi. Erdoğan, yönetmenliğini yaptığı Çok Güzel Hareketler 2'deki oyunları Çika'ya ithaf etti.
Usta ismin, bölüm sonunda yaptığı konuşmasında da duygusal anlar yaşadı. Erdoğan, konuşmasında, "Komedyenin yası güldürmeyle olur. Bugün Zafer Çika'nın anısına oynadık. Bütün alkışlar, bütün ziller Zafer Çika için çalsın..." ifadelerine yer verdi.