Demet Akbağ'ın kazada ölen eşi Zafer Çika için Çok Güzel Hareketler

Cenaze töreninde Demet Akbağ'ı bir an olsun yalnız bırakmayarak acısını paylaşan Yılmaz Erdoğan, Zafer Çika'ya olan vefasını bir kez daha gösterdi. Erdoğan, yönetmenliğini yaptığı Çok Güzel Hareketler 2'deki oyunları Çika'ya ithaf etti.