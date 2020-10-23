Demet Akbağ'ın gergin anları muhabirlerden koşar adım uzaklaştı
NİŞANTAŞI'nda bir mağazadan çıkarken görüntülenen Demet Akbağ'ın gergin anları dikkatleri üzerine çekti.
Son olarak bir yemek markasının reklamında oynamasıyla dikkatleri üzerine çeken Demet Akbağ, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken kameraların objektifine takıldı.
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Gergin olduğu her halinden belli olan Akbağ, basın mensuplarını görünce resmen koşan adım uzaklaştı. Akbağ, ayaküstü röportaj vermeyeceğini söyledi.
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Demet Akbağ "Arkadaşlar lütfen peşin sıra gitmeyelim, dışarıdan kötü duruyor. Siz de yorulmayın. Bugün alışverişe çıktım" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.
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Öte yandan Demet Akbağ, son olarak 'Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü' projesiyle ilgili konuşmuştu. Akbağ, projeye dair şunları söylemişti:
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