Demet Akbağ'ın başrolünde olduğu Akrep dizisine bomba bir oyuncu katıldı
Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın başrolünü paylaştığı Akrep dizisinin kadrosuna usta bir oyuncu dahil oldu.
Dün akşam televizyon ekranlarında yeni bölümü yayımlanmayan Akrep dizisi gelecek hafta kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek. Üstelik Akrep'in kadrosuna usta oyuncu Suzan Aksoy katılıyor.
Suzan Aksoy, 'Akrep'e, Perihan'ın gecekonduda yaşadığı zamanlardan komşusu, Berna'nın ve çocukları Duru ve Şahin'in dadısı ve manevi annesi Hünkar Arımlı karakteriyle geliyor.
Perihan'ın, Ferda'nın babası ile evli olduğu dönemde komşusu olan, ikinci evliliğinden sonra ise Perihan'ın yanına yerleşip önce Berna'ya, ardından Duru'ya ve Şahin'e bakıcılık eden Hünkar; acı ve sevinçleri beraber yaşadığı kadim dostu Perihan'la yeniden sırt sırta vererek mücadele edecek.
Hünkar, Berna ve Fikret'in ölümünün ardından köşkte hüküm süren kara bulutları dağıtmaya uğraşacak. Hünkar, Perihan ve torunlarına güç olurken, onları üzenlere eli maşalı, dobra yanını göstermekten de geri durmayacak. Hünkar'ın çalışkanlığı, disiplini ve Perihan'a sadakati ise Hacer'i hayli rahatsız edecek.