Demet Akbağ'ın başrolünde olduğu Akrep dizisine bomba bir oyuncu katıldı

Perihan'ın, Ferda'nın babası ile evli olduğu dönemde komşusu olan, ikinci evliliğinden sonra ise Perihan'ın yanına yerleşip önce Berna'ya, ardından Duru'ya ve Şahin'e bakıcılık eden Hünkar; acı ve sevinçleri beraber yaşadığı kadim dostu Perihan'la yeniden sırt sırta vererek mücadele edecek.