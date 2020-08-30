Demet Akbağ'dan eşi Zafer Çika için duygulandıran paylaşım geldi
Demet Akbağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz sene trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika'yı andı.
Eşi Zafer Çika'yı geçtiğimiz sene trafik kazasında kaybeden usta oyuncu Demet Akbağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Zafer Bayramı'nı kutlayan Akbağ, ardından 30 Ağustos doğumlu olan eşini andı.
Eşi ile birlikte çekilen eski bir karesini yayınlayan Demet Akbağ, paylaşımına şu notu düştü:
''30 Ağustos Zafer Bayramı'mız, bizim ailenin de özel günüdür aynı zamanda. Zafer'im ve kardeşim Kemal'in de doğum günü olması sebebiyle. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.''
Öte yandan Demet Akbağ, geçtiğimiz aylarda 20 yıllık hayat arkadaşını Nazım Hikmet'in dizelerini paylaşarak anmıştı.
Akbağ, sosyal medya hesabından şu dizeleri yayınlamıştı:
''Kaldı işte; çayımız bardakta, çocukluğumuz sokaklarda, mutluluğumuz kursağımızda, sevdiklerimiz uzakta, gülüşlerimiz fotoğraflarda...''