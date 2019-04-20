Demet Akbağ'a Sezen Aksu'dan duygulandıran destek!
13 Mart’ta hayat arkadaşı Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ'a yakın dostu Sezen Aksu'dan büyük destek.
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Demet Akbağ, 20 yıllık hayat arkadaşını 13 Mart'ta İzmir'de yaşanan bir trafik kazasında kaybettiği eşi Zafe Çika'yı gözyaşları içinde son yolculuğuna ardından yıkılmış bir haldeydi.
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Hayat arkadaşının vefatından sonra Demet Akbağ, sevenleri tarafından hiç yalnız bırakılmadı. Akbağ'a en büyük destek ise yakın dostu Sezen Aksu'dan geldi.
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Minik Serçe, can dostu Demet Akbağ'ı bir an olsun yalnız bırakmadı.
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Sezen Aksu, Kanlıca'daki yalısında yakın dostu Demet Akbağ'ı haftalardır misafir ederek, teselli ediyor.
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