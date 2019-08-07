Demet Akbağ kamufle oldu ama bikinili görüntülenmekten kaçamadı

Eşi Zafer Çika'yı acı bir trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ, zor günlerinde kendi içine kapanmış ve sessizliğe bürünmüştü. Yaşadığı acıdan dolayı uzun zamandır televizyon ekranlarında göremediğimiz hatta sosyal medyayı bile kullanmaktan vazgeçen Akbağ Çeşme'de görüntülendi.