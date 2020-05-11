Demet Akbağ canlı yayınlara başladı İbrahim Büyükak'a bakın neler anlattı
Demet Akbağ, birçok ünlü isim gibi Instagram canlı yayını açtı. İlk konuğu İbrahim Büyükak’la ''Bi' Kahve Sohbeti'' adını verdiği programda bakın neler konuştular.
Koronavirüs salgınında birçok ünlü isim hayranlarıyla iletişimde kalabilmek için sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapmaya başladı. Usta sanatçı Demet Akbağ da Instagram'da ''Bi' Kahve Sohbeti'' adlı bir program yapmaya başladı.
Demet Akbağ, ilk Instagram canlı yayınında konuk olarak ise İbrahim Büyükak'ı tercih etti. Akbağ, karantina sürecini ise şu sözlerle anlattı:
"Evde olmayı seven insanlardanım. Vakitsizlikten okuyamadığımız kitaplar, izleyemediğimiz filmler birikmişti. Bunlarla vakit geçirmek başta hoştu ama zamanla kapının çalmaması tramvatik bir hal yaratmaya başladı."
Akbağ “Eyvah Eyvah” serisine devam edebileceklerinin de müjdesini verdi. “Virüs hadisesinden önce oturduk Ata (Demirer) ile ‘Eyvah Eyvah’ın toplantısını yaptık" dedi.