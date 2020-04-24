Demet Akalın'nın Şeyma Subaşı'ya sözleri Arto'yu sinirlendirdi! Ağır konuştu
Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalına yüklediği video sonrası kendisine çok sert sözler kullanan Demet Akalın'a bir tepkide Arto'dan geldi. Arto Akalın'ın sözlerine çok kızdı "Kızın başına bir şey gelse bunun sorumlusu sensin" dedi.
Korona salgını sonrası eve kapanan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde İtalyan sevgilisi Guido'yu da videolarına katan Subaşı, ''Guido Senia ile karantinada Bir Gün'' videosu paylaştı. Subaşı, bu videosunda yemek kültürlerinin karşılaştırıldığı bir yayın yaptı ve İtalyan mutfağını öve öve bitiremedi.
Şeyma Subaşı'nın Türk ve İtalyan mutfağı yemeklerinin karşılaştırılmasına ise ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı oldukça kızdırdı. Sivri diliyle sık sık çıkışıyla bilinen Akalın, Subaşı'na "Ağzının tadını bilsen burnunun bokunu yerdin" ifadeleriyle çok sert çıktı.
Demet Akalın'ın bu çıkışı günlerce magazin kamuoyunda tartışılırken, şarkıcıya en sert tepki Arto'dan geldi. Arto yayımladığı videoda Akalın'a resmen açtı ağzını yumdu gözünü.
"Şeyma'nın başına bir şey gelse sorumlusu sensin": Demet'in sözlerine oldukça sinirlenen Arto, Şeyma'ya ağır sözlerle yüklenen, şarkıcıya çok sert ifadeler kullandı. Arto, videoda şu sözleri sarf etti: