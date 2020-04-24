Demet Akalın'nın Şeyma Subaşı'ya sözleri Arto'yu sinirlendirdi! Ağır konuştu

Korona salgını sonrası eve kapanan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde İtalyan sevgilisi Guido'yu da videolarına katan Subaşı, ''Guido Senia ile karantinada Bir Gün'' videosu paylaştı. Subaşı, bu videosunda yemek kültürlerinin karşılaştırıldığı bir yayın yaptı ve İtalyan mutfağını öve öve bitiremedi.