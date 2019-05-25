Demet Akalın'nın şarkısını okuyan Ceylan Koynat'a şok

Genç şarkıcı, Demet Akalın'a "1 Saattir telefonum susmuyor Demet Akalın kaldırdım videoyu rahat ol. Ben okudum diye ne kıymetli oldu ya şarkı. Sizin alkışlayacak çok güzel olmuş diyecek yüreğiniz yok malesef! " şeklinde göndermede bulundu.