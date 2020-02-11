Demet Akalın'ın yaptığı photoshop takipçilerinin dalga konusu oldu!
Ünlü popçu Demet Akalın, Merve Özbey ve Kenan Koçak çiftinin düğünlerine katıldığı fotoğrafları yayımladı. Belini photoshop ile incelten Akalın, kolunu da yamultunca hayranlarının diline düştü.
Güzel şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz akşam Merve Özbey ve Kenan Koçak çiftinin düğünlerine katıldı. Düğünde nikah şahidi olan Akalın, geceden fotoğrafları sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
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Ozan Şer-Bahar Şer çifti ile çekildikleri bir kareyi yayınlayan Akalın, takipçilerinin diline düştü. Belini photoshop ile incelttiği görülen Akalın'ın kolunu yamultması sosyal medyada dalga konusu oldu.
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Takipçileri Akalın'ın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. İşte o yorumlardan birkaçı:
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- "Fazla shop olmuş kol güzel durmamış"
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