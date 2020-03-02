Demet Akalın'ın Twitter'da tartıştığı kullanıcıya takipçi yağdı birbirlerine girdiler

Demet Akalın'ın Twitter'da tartıştığı kullanıcıya takipçi yağdı birbirlerine girdiler
Demet Akalın, Cüneyt Özdemir'in Twitter paylaşımına yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, Akalın'a cevap verince birbirlerine girdiler.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken sivri dilli şarkıcı Demet Akalın, bir Twitter kullanıcısıyla tartıştı. Tartışma öncesi, yalnızca 5 takipçisi olan hesaba bir anda takipçi yağdı. Herkes bir anda o hesabı takip etmeye başladı.
Cüneyt Özdemir, önceki gün Twitter'dan ''Olağanüstü dönemlerde sosyal medyada her gördüğünüze, Whatsapp'dan gelen her mesaja inanmayın. 5N1K'yı devreye sokun. İlk olarak kaynağını sorun Sadece resmi kaynaklar değil özellikle güvendiğiniz, bildiğiniz, daha önce deneyimlediğiniz bağımsız kaynakları dikkate alın'' şeklinde bir tweet attı.
Demet Akalın da bu gönderinin altına ''Yaa hocam bir de memlekette yaşasan daha çok sevicem seni ya'' şeklinde bir mesaj bıraktı.
Demet Akalın'ın bu sözleri üzerine bir sosyal medya kullanıcısı, tepki gösterdi. Adının Zeynep olduğu anlaşılan kullanıcı, Akalın'ın paylaşımına şunları yazdı:
''Sen mi söylüyorsun bunu! Ayağında Amerikan çizme, çanta Avrupa'dan her yerden çıkma reklam işin gücün!''