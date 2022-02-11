Demet Akalın'ın Trendyol el ütüsü alışverişiyle imtihanı kendi hatası yüzünden alay konusu oldu!
Demet Akalın online alışveriş sitesi Trendyol üzerinden el ütüsü almak isterken sepetine 3 ürün birden atınca, satıcıların sahtekarlık yaparak ürün fiyatını saniyeler içinde 3'e katladığını sandı. 'Dolandırıcısınız' diye paylaşım yapan Akalın alay konusu oldu!
Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Demet Akalın bu kez kendi hatası yüzünden sosyal medyada 'dalga' konusu oldu. Trendyol online alışveriş sitesinden buharlı el ütüsü almaya çalışan Demet Akalın, aynı üründen 3 adet birden sepetine eklediğini fark etmedi. Site üzerinden satış yapan satıcının saniyeler içinde fiyatı 300 liradan 940 liraya çıkardığını zanneden Demet Akalın, ekran görüntüsü alıp 'Dolandırıcısınız, şikayet edeceğim' diyerek paylaşım yapınca, takipçilerinin diline düştü.
Bu kez imla hatası değil, 'alışveriş' hatası: Sosyal medyada toplumsal olaylara ve gündeme ilişkin paylaşımlarıyla adından söz ettirdiği kadar, paylaşımlarındaki imla hataları ve Türkçe kullanımıyla da gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu kez online alışveriş yaparken yaptığı bir hatayla olay yarattı.
300 liralık el ütüsü, 940 lira olunca dolandırıcılık sandı: Bir online alışveriş platformundan el ütüsü almak isteyen ünlü şarkıcı, ürünün adetini farkında olmadan önce 2'ye sonra da 3'e artırdığını fark etmeyerek, fiyatın saniyeler içinde 3'e katlanmasına anlam veremedi ve bunu bsitedeki satıcının 'dolandırıcılığı' zannetti.
Sepetine 3 ürün birden ekledi, fiyat arttı sandı: Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini hem güldürdü hem de 'alay' konusu oldu. Akalın seçtiği el ütüsünün fiyatının saniyeler içinde 300 liradan 940 liraya çıktığını söyledi. "Yuh ya dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" dedi. Oysaki Akalın, sepetine 3 tane ütü eklediği için fiyat artmıştı...