Demet Akalın'ın Trendyol el ütüsü alışverişiyle imtihanı kendi hatası yüzünden alay konusu oldu!

Bu kez imla hatası değil, 'alışveriş' hatası: Sosyal medyada toplumsal olaylara ve gündeme ilişkin paylaşımlarıyla adından söz ettirdiği kadar, paylaşımlarındaki imla hataları ve Türkçe kullanımıyla da gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu kez online alışveriş yaparken yaptığı bir hatayla olay yarattı.