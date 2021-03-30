Demet Akalın'ın kızı Hira fenomene 7 bin TL gönderdi TikTok kurbanı oldu
Demet akalın ve kızı Hira TikTok kurbanı oldu. Hira, TikTok'ta bilmeden fenomene 7 bin TL gönderdi.
Demet Akalın'ın kızı Hira, TikTok'a merak saldı. 7 yaşındaki Hira, ailesinin telefonunu alarak TikTok'tan bir canlı yayın izlemeye başladı. Hira'yı gören TikTok fenomeni ise "Çiçek emojisine bas" diyerek kendisine para göndertti.
Yaşadığı olaya sosyal medya hesabından öfke kusan Demet Akalın, şunları söyledi:
"Bütün anne ve babalar beni iyi dinlesin. Bugün ben yayındayken Hira da ders arasındayken TikTok'a giriyor ve bir kızın canlı yayınını açıyor. Kız 'Bana çiçek gönder böcek gönder, teşekkür ederim Hira' demiş. Ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor.''
''TikTok fenomeniyle görüştüm 'Bunun muhatabı Apple' diyor. Apple'a başvurduk oradan geri dönüş yok. Bu resmen bir hırsızlık. Çocuklar bunlara maruz kalıyor gerçekten çok ayıp. Ne kadar ayıp ne kadar günah."
Akalın paylaşımında tüm anne ve babaları bu konuda dikkatli olması için de uyarmayı ihmal etmedi.