Demet Akalın'ın kızı Hira fenomene 7 bin TL gönderdi TikTok kurbanı oldu

Yaşadığı olaya sosyal medya hesabından öfke kusan Demet Akalın, şunları söyledi:

"Bütün anne ve babalar beni iyi dinlesin. Bugün ben yayındayken Hira da ders arasındayken TikTok'a giriyor ve bir kızın canlı yayınını açıyor. Kız 'Bana çiçek gönder böcek gönder, teşekkür ederim Hira' demiş. Ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor.''