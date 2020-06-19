Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt duyurdu Alişan'ın eşi Buse Varol hamile
Alişan'ın eşi Buse Varol'un ikinci kez hamile olduğu iddiaları netlik kazandı. Buse Varol'un hamile olduğunu Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt duyurdu.
Şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturdu. Çiftin bebekleri Burak, geçtiğimiz sene dünyaya geldi. 30 yaşındaki Buse Varol, havuz kenarında çekilen bu karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşınca ise ikinci bebek iddiaları aldı başını gitti.
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Varol'un zafer işareti yaptığı bu pozuna takipçileri "İkinci çocuk mu geliyor?" ve "Hamile misin?" şeklinde yorumlar yaptı.
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Buse Varol, hamilelik konularına cevap vermezken Alişan da sessiz kaldı. Ancak açıklama Demet Akalın'ın sevgilisi Okan Kurt'tan geldi.
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Kurt Alişan'ın doğum gününü kutlarken bebek müjdesini de verdi. Kurt paylaşımında "Yeni yaşında ikinci evladın sana en büyük hediye, Rabbim evlatlarını ve güzel kalpli eşini sana bağışlasın" dedi.
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