Demet Akalın'ın açıklamasına Burcu Güneş'ten sert çıkış! "Kendime yakın görmüyorum"
Basın mensupları tarafından görüntülenen ünlü şarkıcı Burcu Güneş, meslektaşı Demet Akalın’a ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
'Biz Aşkı Meleklerden Çaldık', 'Sahilden', 'Ay Şahit' gibi parçalarla 7'den 70'e pek çok kişinin gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı Burcu Güneş, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
BURCU GÜNEŞ'TEN OLAY SÖZLER!
Dikkat çeken açıklamalarda bulunan 50 yaşındaki başarılı sanatçı, meslektaşı Demet Akalın’a yüklendi.
DEMET AKALIN ÇOK SİNİRLENECEK!
Muhabir Online mikrofonlarına konuşan Burcu Güneş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"SİZLER DE BUNU ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ ASLINDA"
“Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum, ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında"
Emre Altuğ'un albüm lansmanında yaptığı açıklama gündem olan Burcu Güneş, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu: