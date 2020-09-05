Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat söyledikleriyle eleştirilerin hedefi oldu
Demet Akalın'ı Kızına özel öğretmen tuttuğu için eleştirilenlere inat Ebru Polat, savundu ve söyledikleriyle Akalın yerine kendisi eleştirilerin hedefi oldu.
Okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili sosyal medyada yazdıkları her defasında gündem olan şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira için özel öğretmen tuttuklarını açıklayarak sigortalı, maaşlı öğretmen tuttuğunu söyleyerek okulu eve getirdiğini anlatmıştı.
Demet Akalın, kızı Hira'nın eğitimi için özel öğretmen tuttuğunu açıklayınca tepkilerin odağı oldu. Akalın'a yapılan eleştiriler hakkında konuşmak isteyen Ebru Polat, özel öğretmen çıkışından dolayı hedef oldu.
Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından video yayınlayarak Demet Akalın'ı eleştirenlere cevap veren Ebru Polat, "Herkes özel öğretmenle büyüyor. Bu kadar abartılacak ne var? Benim dördüncü sınıftan üniversiteye kadar özel öğretmenim vardı. Ne var yani bunda? Hepimiz özel öğretmenlerle büyüdük" dedi.
Akalın'a destek olmaya çalışan Polat "Herkes özel öğretmenle büyüdü" deyince sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.