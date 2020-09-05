Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat söyledikleriyle eleştirilerin hedefi oldu

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından video yayınlayarak Demet Akalın'ı eleştirenlere cevap veren Ebru Polat, "Herkes özel öğretmenle büyüyor. Bu kadar abartılacak ne var? Benim dördüncü sınıftan üniversiteye kadar özel öğretmenim vardı. Ne var yani bunda? Hepimiz özel öğretmenlerle büyüdük" dedi.