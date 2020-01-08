Demet Akalın'ı ekonomik kriz fena vurdu paraları yatmayınca orkestrası işi bıraktı
Demet Akalın, yılbaşı gecesinde Adana'daki bir mekanda sahne aldı, orkestrasının yılbaşı parasında sorun çıkınca ise orkestra iş bıraktı.
Adana'da bir eğlence mekanında Akalın'ın kavgalı olduğu arkadaşı Berkay sahne alacakken yerine Demet Akalın çıktı. Yılbaşı sahnesi karşılığında 80 bin TL alan Akalın ise bu sefer orkestra çalışanlarına az para verdi.
İddiaya göre, daha önce sahneye çıktığı özel gecelerde orkestra çalışanlarına iki katı yevmiye veren Demet Akalın, bu kez ödemeyi sınırlı tuttu. Bu durum orkestra çalışanları ile Akalın arasında krize neden oldu.
Akalın'ın ekibinde yer alan Cem Bergamalı ile Gökalp Gökmen sosyal medya hesaplarında ünlü şarkıcı ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.
2. Sayfa programının ulaştığı bir çalışan ise, "Evet yılbaşında ücretlerimizde sıkıntı oldu. Ama o son patlama noktasıydı olayın. Onun dışında başka çok problemler yaşadık ve bırakma kararı aldık bütün ekip" sözleriyle gerilimi doğruladı.