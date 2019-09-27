Demet Akalın'ı çıldırttılar resmen ateş püskürdü 'Okkalı bir küfür hak ediyorlar...'
Dün yaşanan İstanbul depreminin ardından çalışmayan GSM operatörlerine Demet Akalın, ateş püskürdü.
Dün saat 13.59 saatlerinde Silivri açıklarında gerçekleşen depremin ardından Demet Akalın, yaşadığı korkuyu ve kızı Hira'ya ulaşma telaşını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşmıştı ki ardından çalışmayan GSM operatörlerine ise ateş püskürdü.
Akalın, İstanbul depremi sonrasında ''Okul Allah'tan 30 saniye eve tüm sevenler arıyor Hira'yı aldım evdeyim ama korkum büyük! 6 bu kesin diye diye girdim okula'' diye yazarak telaşını dile getirmişti. Ardından da şu sözleri ile GSM operatörlerini topa tuttu:
''Bu WhatsApp'ı kim çıkardıysa Allah razı olsun! Telefonlar kaput!! Oha be kardeşim b.k gibi fatura göndermeyi biliyorsun ama''
Sürekli olarak sosyal medyadaki paylaşımlarında kendine has stiliyle Türkçe'yi katleden Demet Akalın, GSM operatörlerine olan sinirini kendisinin yazma stiliyle alakalı yorum yapanlardan da şu cümlelerle çıkardı: