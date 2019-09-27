Demet Akalın'ı çıldırttılar resmen ateş püskürdü 'Okkalı bir küfür hak ediyorlar...'

Akalın, İstanbul depremi sonrasında ''Okul Allah'tan 30 saniye eve tüm sevenler arıyor Hira'yı aldım evdeyim ama korkum büyük! 6 bu kesin diye diye girdim okula'' diye yazarak telaşını dile getirmişti. Ardından da şu sözleri ile GSM operatörlerini topa tuttu: