Demet Akalın'dan şok eden itiraf "Gencecik bir kızım...
Sosyal medyada yaptığı her söylemiyle gündeme oturmayı başaran Türk Pop Müziği'nin başarılı şarkıcılarından, sevilen seslerinden Demet Akalın Nişantaşı'nda objektiflere takıldı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı! Geçtiğimiz aylarda boyun ağrısı sebebiyle fizik tedavi görmeye başlayan ünlü şarkıcı muhabirlerinin o sorusuna " Gencecik kızım, boynumu yaptırdım" dedi..
Türk Pop Müziği'nin başarılı şarkıcılarından, sevilen seslerinden, sosyal medyada yaptığı her söylemiyle gündeme oturmayı başaran ünlü şarkıcı Demet Akalın Nişantaşı'nda objektiflere takıldı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı! Geçtiğimiz aylarda boyun ağrısı sebebiyle fizik tedavi görmeye başlayan ünlü şarkıcı muhabirlerinin o sorusuna " Gencecik kızım, boynumu yaptırdım" dedi..
Nişantaşı'nda objektiflere takıldı..
Geçtiğimiz aylarda boyun ağrısı nedeniyle fizik tedaviye başlayan Demet Akalın, Nişantaşı'nda görüntülendi. Sağlığına kavuştuğunu ifade eden şarkıcı, muhabirlere, "Gencecik bir kızım. Bak, boynumu da yaptırdım" diyerek, takıldı!
"Gencecik bir kızım.."
Aracına doğru yürürken kendisini görüntüleyen muhabirlere takılan Demet Akalın, boynunu göstererek, "Gencecik bir kızım. Bak, boynumu da yaptırdım." dedi.
Objektiflere takıldı..
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Nişantaşı'nda bulunan bir sağlık merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı.