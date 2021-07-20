Demet Akalın'dan Seda Sayan'a zeytin dalı: Kırgınım ama nikah şahidim...
Yakın zamanda Seda Sayan ile tatsızlık yaşayan Demet Akalın, “Seda Abla’ya çok kırıldım ama saygım var, Okan ile evlenirken nikah şahidimizdi” dedi.
Azka Otel’de sahneye çıkan Demet Akalın, iki saat boyunca sahnede kalarak sevenleriyle özlem giderdi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akalın, samimi açıklamalarda bulundu. Akalın, arasının 'programını kaptığı için bozulduğu' Seda Sayan hakkında da önemli açıklamalar yaptı.
"Okan ile evlenirken nikah şahidimizdi”
Yeni televizyon projesi “Gelinim Mutfakta” ile ilgili sorulara da yanıt veren şarkıcı; “Kaynanalar hazır olsun, kırmızı elmamı alıp geliyorum” diye konuştu. Yakın zamanda Seda Sayan ile tatsızlık yaşayan Demet Akalın, “Seda Abla’ya çok kırıldım ama saygım var, Okan ile evlenirken nikah şahidimizdi” dedi.
"50 kere söyledim 1 kere daha söylüyorum bir daha da sormasınlar. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da.
'Araya Gülben Ergen girmiş olabilir'
Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan ile tekne turunda adeta düşman çatlatan Gülben Ergen'in, üzerinden çok zaman geçmeden Demet Akalın ile görüşmesinin ardından Demet Akalın'ın bu sözleri sarf ederek zeytin dalı sunması, sosyal medyada Gülben Ergen'in araya girmiş olabileceğini düşündürdü.