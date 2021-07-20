Demet Akalın'dan Seda Sayan'a zeytin dalı: Kırgınım ama nikah şahidim...

"Okan ile evlenirken nikah şahidimizdi”

Yeni televizyon projesi “Gelinim Mutfakta” ile ilgili sorulara da yanıt veren şarkıcı; “Kaynanalar hazır olsun, kırmızı elmamı alıp geliyorum” diye konuştu. Yakın zamanda Seda Sayan ile tatsızlık yaşayan Demet Akalın, “Seda Abla’ya çok kırıldım ama saygım var, Okan ile evlenirken nikah şahidimizdi” dedi.