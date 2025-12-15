BIST 11.457
Demet Akalın'dan şaşırtan karar! Kızları Hira dizide oynayacak...

Ünlü popçu Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, kızları Hira'nın bir dizide oynayacağını açıkladı. Anlaşmayı imzaladılar. Bakın küçük Hira hangi dizide yer alacak...

Demet Akalın'dan şaşırtan karar! Kızları Hira dizide oynayacak... - Resim: 1

Demet Akalın bu yıl hem Sefo hem Lvbel C5 ile düet yaparak adından sıkça söz ettirdi.

Demet Akalın'dan şaşırtan karar! Kızları Hira dizide oynayacak... - Resim: 2

Geçen haftalarda da hem GQ ödüllerine hem de Spotify Wrapped sonuçlarına çıkışlarda Demet Akalın, bu sefer 11 yaşındaki kızı Hira ile gündeme geldi.

Demet Akalın'dan şaşırtan karar! Kızları Hira dizide oynayacak... - Resim: 3

Önceki akşam eşi Okan Kurt, kızları Hira'yla ilgili sürpriz bir açıklamada bulundu. 

Demet Akalın'dan şaşırtan karar! Kızları Hira dizide oynayacak... - Resim: 4

"ANLAŞMALARI İMZALADIK"

Hira'nın oyunculuğa soyunduğunu duyuran Okan Kurt, "Hira da bir oyunculuk teklifi aldı. Yakın zamanda bir dizide rol alacak, takip edersiniz. Anlaşmaları imzaladık. Bir kanal dizisi' ifadelerini kullandı.

