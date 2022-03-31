Demet Akalın'dan Ramazan öncesi hocaları çok kızdıracak mesaj: Her sene yeni ayet inmiyor!

Sosyal medyada gündeme ve magazine ilişkin yaptığı çıkışlarla sık sık 'çok konuşulan'lar arasına giren ünlü şarkıcı ve sunucu Demet Akalın bu kez 'Ramazan' paylaşımı ile internet alemini salladı. Demet Akalın, Nihat Hatipoğlu başta ıolmak üzere Ramazan ayı boyunca tv'lerde iftar ve sahur programları yapan ünlü hocaları hedef alarak, kazandıkları ücretlerle ilgili çok konuşulan bir açıklama yaptı.