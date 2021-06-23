Demet Akalın'dan müzik kısıtlaması açıklaması! Twitter'da isyan etti!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, müzik kısıtlamalarının gece 24 itibariyle sınırlandırılacağına ilişkin açıklamasına Twitter'dan "Anlamadık" ifadesiyle verdiği tepkinin ardından sosyal medyada tepki topladı. Akalın, Twitter'dan konuyla ilgili kendisine yapılan bir eleştiriye isyan etti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 kısıtlamaları sonrası normalleşme kapsamında müzikle ilgili sınırlamayı gece 24.00'e çekeceklerini açıklamasının ardından "Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok' ifadelerini kullanması sanat dünyasında tepki çekti. Tepki veren isimlerin başında ise Demet Akalın geldi. Erdoğan'ın açıklamasını Twitter'dan "Anlamadık" ifadesiyle paylaşan Akalın'a destek veren de oldu, yerden yere vuran da...
Akalın, Twitter'da Erdoğan'ın kısıtlama açıklamasını paylaşan ve eleştiren paylaşımları retweet ederek "Anlamadık" yazmasının ardından, adeta sosyal medyada lince uğradı. Akalın'a dünden bu yana tepkiler sürerken, ünlü şarkıcı en sonunda bugün isyan etti.
"İntihar eden müzisyen kardeşlerimin ailelerine yaz bunu istersen"
Erdoğan'ın müzik kısıtlamasıyla ilgili uygulama kararını destekleyen ve kendisini eleştiren bir tweet'e cevap veren Akalın, "Biz eğlence derdine düşmedik! Yüzbinlerce insan bu işten ekmek yiyor! Müzik ruhun gıdasıdır ancak bu düşüncede olan birini takip edemeyeceğim. O intihar eden müzisyen kardeşlerimin ailelerine yaz bunu istersen! Aşıyla bu iş bitecek! Biz eskiye dönmek istiyoruz! Üzgünüm. Bye"
Erdoğan'ın, 21 Haziran Dünya Müzik Günü'ne denk gelen açıklaması üzerine sosyal medyada "#KusuraBakıyoruz" etiketiyle pek çok sosyal medya kullanıcısı tepkilerini dile getirdi. Akalın da bu tepkiler kapsamında hem desteklendi, hem de Erdoğan'ın Saray'a davet ettiği sanatçılar arasında yer aldığı için bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından 'kendi işi bozulduğunda tepki verdiği' gerekçesiyle yerden yere vuruldu.