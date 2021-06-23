Demet Akalın'dan müzik kısıtlaması açıklaması! Twitter'da isyan etti!

"İntihar eden müzisyen kardeşlerimin ailelerine yaz bunu istersen"

Erdoğan'ın müzik kısıtlamasıyla ilgili uygulama kararını destekleyen ve kendisini eleştiren bir tweet'e cevap veren Akalın, "Biz eğlence derdine düşmedik! Yüzbinlerce insan bu işten ekmek yiyor! Müzik ruhun gıdasıdır ancak bu düşüncede olan birini takip edemeyeceğim. O intihar eden müzisyen kardeşlerimin ailelerine yaz bunu istersen! Aşıyla bu iş bitecek! Biz eskiye dönmek istiyoruz! Üzgünüm. Bye"