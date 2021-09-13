Demet Akalın'dan 'İrem Sak-Furkan Korkmaz yaş farkı' haberlerine sert tepki

Ünlü popçu Demet Akalın, basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile aralarında 11 yaş bulunması nedeniyel sosyal medyanın diline düşen İrem Sak'a destek çıktı. 11 yaş fark nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline gelen Sak-Korkmaz aşkına, Akalın, “Beyler yaşça küçük sevgili bulunca playboy, hanımlar olunca konu, ‘yaş farkı var, ne ayıp’. İnanılmazsınız! Gidip kızı yaşındakilerle beraber olan ünlülere sorsanıza! Kınıyorum” diye yorum yaptı.