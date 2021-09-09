Demet Akalın'dan Instagram'da olay küfür 'T....lı bir avukat yok mu'
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, üniversite öğrencisi Yağmur Önüt’ü tüfekle ‘yanlışlıkla’ vurduğunu öne süren Egemen Vardar ile ilgili ana haberde yer alan görüntüleri paylaşarak, "Yok mu t....lı bir avukat" diye yazınca takipçileri şoke oldu.
Ünlü popçu Instagram hesabından paylaştığı story'de olay yaratan bir küfür kullandı. Açıksözlü tavırlarıyla tanınan Akalın bu kez çok konuşulacak bir küfür kullanınca takipçileri şok oldu. Bir cinayet haberini izlerken tepkisini tutamayan Akalın, katilin kız arkadaşını öldürmeden önce Ezel dizisinden replikler paylaşması ve mahkemede de kendisini o repliklerle savunmasına adeta çıldırdı ve tepkisini "Yok mu t....lı bir avukat" diye dile getirdi.
Cinayetin konusu Demet Akalın'ı çıldırttı
Akalın kadın cinayetleriyle ilgili isyan ederek Adalet Bakanlığı'nın sosyal medya hesabını etiketledi. Akalın'ın ana haber bülteni izlerken çektiği videoyu paylaşmasıyla bir kez daha gündeme gelen cinayetin detayları ise şöyle:
Kendisini Ezel dizisinin replikleriyle savunmuştu
Üniversite öğrencisi Yağmur Önüt’ü tüfekle ‘yanlışlıkla’ vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Egemen Vardar, duruşmada kendisini Ezel dizisinin replikleriyle savunmuştu. Yağmur’un annesi Sevgi Gülseren, diziyi bölüm bölüm izledi ve çok çarpıcı bir detay yakaladı.
'Evde babasının av tüfeğiyle oynarken yanlışlıkla tetiğe bastı' iddiası
Yağmur Önüt (20) ve Egemen Vardar (25), Haliç Üniversitesi öğrencisiydi. Vardar, 19 Nisan 2016 günü kız arkadaşı Yağmur’u da yanına alarak Küçükçekmece’deki evlerine götürdü. İddialara göre evde babasının av tüfeğiyle oynarken yanlışlıkla tetiğe bastı. Boynundan vurulan Yağmur hayatını kaybetti.