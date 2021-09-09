Demet Akalın'dan Instagram'da olay küfür 'T....lı bir avukat yok mu'

Ünlü popçu Instagram hesabından paylaştığı story'de olay yaratan bir küfür kullandı. Açıksözlü tavırlarıyla tanınan Akalın bu kez çok konuşulacak bir küfür kullanınca takipçileri şok oldu. Bir cinayet haberini izlerken tepkisini tutamayan Akalın, katilin kız arkadaşını öldürmeden önce Ezel dizisinden replikler paylaşması ve mahkemede de kendisini o repliklerle savunmasına adeta çıldırdı ve tepkisini "Yok mu t....lı bir avukat" diye dile getirdi.